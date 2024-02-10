Події

01:57 10.02.2024

Унаслідок пожежі в Харкові постраждала одна людина, знищено приблизно 15 приватних будинків

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Унаслідок пожежі в Харкові постраждала одна людина, знищено приблизно 15 приватних будинків

Унаслідок масштабної пожежі, спровокованої влучанням трьох ворожих "Шахедів" в АЗС у Харкові, одну особу госпіталізовано з важкими опіками, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

"Унаслідок цієї пожежі зруйновано близько 15 приватних житлових будинків, де жили цивільні люди. Постраждала на даний момент 1 людина. Вона отримала важкі опіки. Цю людину доставлено в обласну клінічну лікарню. Пошуково-рятувальні заходи тривають, можливо, кількість постраждалих збільшиться", - сказав Фільчаков у відеокоментарі, поширеному прес-службою облпрокуратури.

За його словами, запуск "Шахедів" було здійснено з території Бєлгородської області.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Теги: #азс #україна #харків #пожежа

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