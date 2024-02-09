Кількість загиблих унаслідок скидання авіабомб у Сумській області збільшилася до трьох осіб - обладміністрація

Кількість загиблих унаслідок скидання керованих авіабомб у Сумській області збільшилася до трьох, повідомляє обласна військова адміністрація.

"О 13 годині 45 хвилин ворожі літаки скинули сім керованих авіаційних бомб у Сумському районі. Внаслідок влучання зруйновано житлові будинки, майстерню однієї з агрофірм. За попередньою інформацією, троє людей загинули, четверо поранені", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА в телеграм-каналі в п'ятницю.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і чотирьох поранених.

"Розбір завалів триває. На місці працюють усі необхідні служби", - інформує обладміністрація.