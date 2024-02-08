В Україні 4 особи позбавлені наукових ступенів, 2 відмовилися добровільно і стосовно 11 скасовано рішення про присудження у 2022-2023 рр. - МОН

В Україні чотирьох осіб позбавлено наукових ступенів, двоє відмовилися добровільно і стосовно 11 осіб скасовано рішення про присудження наукових ступенів у 2022-2023 роках, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Згідно з відповіддю Міносвіти на запит агентства "Інтерфакс-Україна", у 2022 році ухвалено рішення про надання 222 дипломів докторів наук і 447 дипломів кандидатів наук, а у 2023 році - 245 дипломів докторів наук і 224 дипломи кандидата наук.

Водночас у 2022-2023 роках чотири особи позбавлені наукових ступенів: Анна Кузьменко - ступеня доктора філософії з галузі знань "Освіта/педагогіка", Ігор Іваній - ступеня доктора педагогічних наук, Андрій Селегей - ступеня доктора технічних наук, Павло Павлишин - ступеня кандидата технічних наук.

Також у цей період скасовано рішення спеціалізованих вчених рад: про присудження ступеня доктора наук чотирьом здобувачам; про присудження ступеня кандидата наук шести здобувачам; про присудження ступеня доктора філософії одному здобувачу.

Крім того, у міністерстві зазначили, що добровільно від наукового ступеня відмовилися тільки міністр освіти і науки Оксен Лісовий і голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Як повідомлялося, в Україні сім тренерів і тридцять сім спортсменів позбавлені п'ятдесяти чотирьох спортивних звань у 2022-2023 роках у зв'язку з довічною спортивною дискваліфікацією.