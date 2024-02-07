Події

21:38 07.02.2024

Україна має домогтися цього року конфіскації російських активів - Зеленський

1 хв читати
Україна має домогтися цього року конфіскації російських активів - Зеленський

Завдання України цього року не тільки максимально посилити повітряний щит і далекобійні можливості, а й завдати Росії максимальних системних втрат, сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, зазначив він, "це стосується заморожених російських активів і держави-терориста, і осіб, пов'язаних із нею. Усе має бути конфісковано і працювати на захист від терору. Це справедливо - відповідати терористові. Справедливо - знищувати терористів. І справедливо - змусити державу-терориста платити за те, що вона робить".

"Ми максимально енергійно працюємо з нашими партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше", - сказав він, зазначивши, що про це говорив у середу на зустрічі з главою європейської дипломатії Боррелем.

"Дійсно, потрібне уніфіковане і сильне рішення. Таке рішення, яке доводить нашу спільну повагу до міжнародного права і повну зневагу до держави-терориста", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #рф #активи #конфіскація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:47 07.02.2024
У Голосіївському районі завершили ліквідацію наслідків ракетної атаки, кількість постраждалих сягнула 39 осіб - МВС

У Голосіївському районі завершили ліквідацію наслідків ракетної атаки, кількість постраждалих сягнула 39 осіб - МВС

20:10 07.02.2024
15 волонтерів ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетної атаки в Києві

15 волонтерів ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетної атаки в Києві

16:11 07.02.2024
РФ набирає найманців у Сирії для участі в бойових діях в Україні - ГУР МО

РФ набирає найманців у Сирії для участі в бойових діях в Україні - ГУР МО

08:07 06.02.2024
Країни G7 з 20 лютого мають намір посилити санкції проти імпорту російської нафти

Країни G7 з 20 лютого мають намір посилити санкції проти імпорту російської нафти

05:52 06.02.2024
Держдепартамент США ставить під сумнів інформацію РФ про катастрофу ІЛ-76

Держдепартамент США ставить під сумнів інформацію РФ про катастрофу ІЛ-76

00:49 05.02.2024
Ердоган та Путін обговорять новий механізм експорту українського зерна

Ердоган та Путін обговорять новий механізм експорту українського зерна

13:26 03.02.2024
Пожежа на НПЗ у російському Волгограді стала результатом атаки безпілотників СБУ

Пожежа на НПЗ у російському Волгограді стала результатом атаки безпілотників СБУ

21:22 02.02.2024
Кулеба назвав фарсом "вибори", що готуються РФ на окупованих українських територіях, і закликав ОБСЄ відреагувати

Кулеба назвав фарсом "вибори", що готуються РФ на окупованих українських територіях, і закликав ОБСЄ відреагувати

19:20 02.02.2024
Під час атаки на аеродром Бельбек 31 січня було знищено три ворожі літаки й особовий склад окупантів

Під час атаки на аеродром Бельбек 31 січня було знищено три ворожі літаки й особовий склад окупантів

07:24 02.02.2024
РФ обстріляла авіабомбами культурну пам'ятку Кам'янська Січ

РФ обстріляла авіабомбами культурну пам'ятку Кам'янська Січ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу обстріляли понад 100 населених пунктів в Україні - Генштаб ЗСУ

Зеленський обговорив із Боррелем постачання боєприпасів в Україну

Через ранкову атаку окупантів у Дніпропетровській області поранено три людини

Унаслідок ранкової ракетної атаки в Київській області пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир, будинок культури та навчальний заклад - ОВА

У Миргородському районі чути вибухи, попередньо, без жертв - Полтавська ОВА

ОСТАННЄ

Залужний схвалив зміни в акредитації журналістів під час воєнного стану

Прем'єр Ізраїлю сподівається перемогти ХАМАС за кілька місяців

Фахівці працюють над тим, щоб "синя" лінія метро в Києві запрацювала у звичайному режимі до кінця літа - мер

Бізнес закликав доопрацювати законопроєкт про мобілізацію до 2-го читання

ЗСУ за добу завдали ударів по 9 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

У Миколаєві внаслідок ранкової атаки пошкоджено 119 житлових будинків

Окупанти за добу обстріляли понад 100 населених пунктів в Україні - Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили за добу 34 атаки окупантів на авдіївському напрямку і 20 на мар'їнському

"Експоцентр України" оцінив збитки від ракетного обстрілу в 300 тис. грн

На Дніпропетровщині окупанти влучили безпілотником по поліцейському автомобілю, правоохоронці не постраждали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА