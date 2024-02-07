Україна має домогтися цього року конфіскації російських активів - Зеленський

Завдання України цього року не тільки максимально посилити повітряний щит і далекобійні можливості, а й завдати Росії максимальних системних втрат, сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, зазначив він, "це стосується заморожених російських активів і держави-терориста, і осіб, пов'язаних із нею. Усе має бути конфісковано і працювати на захист від терору. Це справедливо - відповідати терористові. Справедливо - знищувати терористів. І справедливо - змусити державу-терориста платити за те, що вона робить".

"Ми максимально енергійно працюємо з нашими партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше", - сказав він, зазначивши, що про це говорив у середу на зустрічі з главою європейської дипломатії Боррелем.

"Дійсно, потрібне уніфіковане і сильне рішення. Таке рішення, яке доводить нашу спільну повагу до міжнародного права і повну зневагу до держави-терориста", - сказав Зеленський.