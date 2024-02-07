Боррель сподівається на перезавантаження Європейського фонду миру до кінця місяця

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сподівається на перезавантаження Європейського фонду миру до кінця поточного місяця.

"Я також сподіваюся, що до кінця місяця ми зможемо перезавантажити Європейський фонд миру, щоб продовжити підтримувати вас. Не шляхом зниження рівня військових запасів, які ми мали до війни, а створюючи нові можливості потенціалу, нові замовлення, нову синергію між вашою індустрією і нашою", - сказав Боррель на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Крім того, вони з Кулебою обговорили заморожені російські активи. Боррель знову наголосив, що РФ має заплатити за руйнування України.

"І заморожені російські активи мають зробити внесок у відновлення", - сказав він.

Боррель повідомив, що також продовжить розмову з міністром оборони України про постачання боєприпасів.

"І я хочу ясно вам це підкреслити. Постачання - це безоплатна передача (donation) плюс експорт. Не беріть до уваги тільки цифру donations, адже крім цього є ще один важливий потік боєприпасів, що надходять в Україну за прямими контрактами. Я знаю, що цього недостатньо. Я знаю. І саме тому ми збільшуємо наші потужності. Ми переспрямовуємо це виробництво, щоб віддати пріоритет Україні. Але для цього потрібно збільшити виробничі потужності та змусити всіх рухатися в цьому напрямі. Це не так легко. Але ми досягли результатів, і в найближчому майбутньому буде набагато більше", - наголосив він.