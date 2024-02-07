Боррель захоплений здібностями України у виробництві дронів

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив захоплення українськими здібностями у виробництві дронів і вважає, що наприкінці війни Україна буде на передовій у новому прийомі ведення війни.

"У дронах вам не потрібна допомога. Я відвідав деякі з ваших заводів з виробництва дронів і був дуже здивований здатністю ваших інженерів створити дрони високої якості у великих кількостях. І наприкінці війни Україна опиниться на передньому краї нового прийому ведення війни. Це справді приголомшливо. І я думаю, що це потрібно дуже враховувати, як країна може з нічого за один рік мати таку виробничу потужність досконалих і ефективних дронів. Я маю привітати вас із цим", - сказав Боррель на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Відповідаючи на запитання, чи є загроза з боку Росії на сьогодні серйознішою, ніж два роки тому, Боррель відзначив важливість того, "що ми дуже добре обізнані".

"Два роки тому у нас була 40-відсоткова залежність від російського газу. Це багато. Наразі ця залежність дорівнює нулю", - зазначив він.

За словами Борреля, на сьогодні люди в Європі прекрасно розуміють, що Росія становить загрозу для них, а не лише для України.