Події

08:59 07.02.2024

У Києві вже шість постраждалих після ракетної атаки РФ - Кличко

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У Києві вже шість постраждалих після ракетної атаки РФ - Кличко

У Києві відомо про шість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ, повідомив мер Віталій Кличко.

"Екстрені служби працюють зараз у Голосіївському районі. У 18-поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО", - написав він у телеграм-каналі.

У Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії, нагадав Кличко.

"Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки шестеро постраждалих - троє в Дніпровському районі, двоє з них госпіталізовані. І трьох доставили в лікарню з Голосіївського району", - написав мер.

 

 

 

Теги: #атака #київ #наслідки

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