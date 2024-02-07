У Києві вже шість постраждалих після ракетної атаки РФ - Кличко

У Києві відомо про шість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ, повідомив мер Віталій Кличко.

"Екстрені служби працюють зараз у Голосіївському районі. У 18-поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО", - написав він у телеграм-каналі.

У Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії, нагадав Кличко.

"Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки шестеро постраждалих - троє в Дніпровському районі, двоє з них госпіталізовані. І трьох доставили в лікарню з Голосіївського району", - написав мер.