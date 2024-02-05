Суд продовжив запобіжний захід ексначальнику СБУ в Криму Кулінічу - Суспільне

Суд продовжив запобіжний захід ексначальнику Служби безпеки України в АР Крим Олегу Кулінічу на 60 діб, повідомив адвокат підсудного Дмитро Паламарчук "Суспільне. Крим".

"Запобіжний захід продовжено на 60 діб. Ми звернулися з апеляційною скаргою, там навіть призначено справу до розгляду на завтра. Стан здоровʼя в Олега Миколайовича не дуже задовільний у звʼязку з чим, навіть коли ще були відкриті судові засідання, то суд ухвалив рішення щодо того, щоб Кулінічу могли надавати медичну допомогу в закладах охорони здоровʼя, які не в Київському слідчому ізоляторі, а окремо в закладах охорони здоровʼя", - цитує адвоката "Суспільне".

Він також повідомив, що після цього рішення суду минуло близько 60 діб, проте Кулініча досі не забрали на лікування.

"Паламарчук зазначає, що це повʼязано з певними складнощами у спілкуванні та взаємозвʼязку з установою, яка направляє його на лікування", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, Кулініча затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації ДБР і СБУ. Йому було повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та створенні злочинної організації (ч. 3 ст. 255 КК України).