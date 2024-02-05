Кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона зросла до чотирьох осіб

Кількість загиблих унаслідок ворожого артилерійського обстрілу Херсона зросла до чотирьох осіб, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Рятувальники гасять автомобіль, який потрапив під артилерійський обстріл у Херсоні близько опівдня. На жаль, врятувати водія та пасажира не вдалося. Загалом російський обстріл забрав життя чотирьох місцевих жителів. Ще одна людина травмована", - написав Клименко в телеграм-каналі в понеділок.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей. Пізніше голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни продовжують обстрілювати місто, ще загинула жінка.