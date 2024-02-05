Події

13:50 05.02.2024

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона зросла до чотирьох осіб

1 хв читати

Кількість загиблих унаслідок ворожого артилерійського обстрілу Херсона зросла до чотирьох осіб, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Рятувальники гасять автомобіль, який потрапив під артилерійський обстріл у Херсоні близько опівдня. На жаль, врятувати водія та пасажира не вдалося. Загалом російський обстріл забрав життя чотирьох місцевих жителів. Ще одна людина травмована", - написав Клименко в телеграм-каналі в понеділок.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей. Пізніше голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни продовжують обстрілювати місто, ще загинула жінка.

 

Теги: #херсон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:43 05.02.2024
Росіяни продовжують обстрілювати Херсон, загинула жінка - ОВА

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон, загинула жінка - ОВА

13:02 05.02.2024
Унаслідок російського обстрілу Херсона загинули двоє людей - МВА

Унаслідок російського обстрілу Херсона загинули двоє людей - МВА

15:52 02.02.2024
Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

18:21 01.02.2024
Ворог обстрілює Херсон, чути вибухи - голова МВА

Ворог обстрілює Херсон, чути вибухи - голова МВА

08:44 01.02.2024
У результаті обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання - голова МВА

У результаті обстрілів у Херсоні частково відсутнє електропостачання - голова МВА

21:08 31.01.2024
У Херсоні внаслідок обстрілів постраждала одна людина

У Херсоні внаслідок обстрілів постраждала одна людина

09:02 31.01.2024
Зранку окупанти знову обстріляли Херсон, поранено чоловіка

Зранку окупанти знову обстріляли Херсон, поранено чоловіка

18:02 29.01.2024
Російські війська знову обстрілюють Херсон

Російські війська знову обстрілюють Херсон

08:19 27.01.2024
Херсон ворог обстріляв 19 разів за добу

Херсон ворог обстріляв 19 разів за добу

15:43 24.01.2024
Кількість поранених медиків унаслідок обстрілу Херсона зросла до трьох осіб - МВА

Кількість поранених медиків унаслідок обстрілу Херсона зросла до трьох осіб - МВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заступниця генпрокурора Литвинова: Додому повернулися лише 388 з усіх депортованих до РФ українських дітей

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон, загинула жінка - ОВА

Унаслідок російського обстрілу Херсона загинули двоє людей - МВА

Минулого тижня інтенсивність обстрілів з боку РФ збільшилася майже на чверть, загинули 12 осіб - МВС

Україна очікує літаки F-16 і ракети з дальністю 300-500 км у наступних пакетах військової допомоги - Наєв

ОСТАННЄ

У Києві затримали ексменеджерку банку, яка виманила в колишніх клієнтів 86 млн грн

Офіс генпрокурора: Викрито злочинну групу, причетну до викрадення та вбивства жительки Латвії

Суд продовжив запобіжний захід ексначальнику СБУ в Криму Кулінічу - Суспільне

Заступниця генпрокурора Литвинова: Додому повернулися лише 388 з усіх депортованих до РФ українських дітей

Керівника структурного підрозділу Верховного Суду викрито на виправданні російської агресії - СБУ

Глава МЗС Португалії прибув до України

Сирський побував на фронті й нагородив українських воїнів

Найближчими днями в більшості областей України дощі та мокрий сніг, місцями пориви сильного вітру

Корнієнко уникнув відповіді на запитання про можливу відставку Залужного

Минулого тижня інтенсивність обстрілів з боку РФ збільшилася майже на чверть, загинули 12 осіб - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА