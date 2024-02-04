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15:31 04.02.2024

Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області

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Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів щодо ситуації з безпекою в регіоні.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, на початку наради Зеленський представив нового голову Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова, який був мером нині окупованого Мелітополя і деякий час перебував у російському полоні.

Також глава держави наголосив на важливості того, щоб керівництво регіону працювало безпосередньо на місці та добре розуміло специфіку Запорізької області.

"Потрібно зробити все, щоб Україна повернулася до вашого рідного Мелітополя. Україна сьогодні бореться за це. Це обов'язково станеться", - сказав Зеленський, звертаючись до Федорова.

Президент також зазначив, що процес будівництва фортифікаційних споруд необхідно довести до потрібного результату. Окрім цього, Зеленський додав, що повернення кількості робочих місць до довоєнних показників у регіоні є важливим завданням і зі свого боку центральна влада готова допомагати цьому відповідними державними замовленнями.

"Також потрібно зосередитися на розв'язанні нагальних для жителів регіону питань, таких як, наприклад, організація навчального процесу, відновлення зруйнованого або пошкодженого житла", - ідеться в повідомленні.

Зі свого боку, Федоров подякував за довіру і додав, що для нього є честю очолити рідний регіон у такий складний час.

"Моя основна мета - щоб усі люди, які дуже хочуть повернутися додому, якомога швидше могли це зробити. Але й у прифронтовому Запоріжжі життя має тривати. Люди мають вірити в Запоріжжя і нашу державу Україну", - зазначив він.

Під час наради Зеленський також заслухав доповіді командувачів ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського та ОГВ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка про ситуацію на фронті.

"Зокрема, йому доповіли про оборонні дії на Авдіївському напрямку, ситуацію в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, про облаштування оборонних рубежів", - повідомляють у пресслужбі.

Главі Української держави також доповіли про захист об'єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу в Запорізькій області від розвідувальної та диверсійної діяльності окупантів начальники обласних управлінь Служби безпеки України та Національної поліції. 

Теги: #запорізька_область #зеленський

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