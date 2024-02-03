Переможця нацвідбору "Євробачення-2024" буде визначено ввечері 4 лютого

Переможця національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" буде визначено ввечері 4 лютого.

"Сьогодні переможця національного відбору на "Євробачення-2024" визначено не буде. "Дія" досі не відновилася", - заявив ведучий Тимур Мірошниченко в прямому ефірі.

Водночас він зазначив, що щойно "Дія" запрацює, голосування продовжиться і буде відкрите всю ніч і вдень 4 лютого.

Після чого, 4 лютого о 15:15 розпочнеться повтор трансляції національного відбору й орієнтовно о 19:05 глядацьке голосування закриють, оголосять результати та визначать переможця.

Раніше повідомлялося про збій у додатку "Дія" під час голосування в нацвідборі на Євробачення-24 через велику кількість відвідувачів.