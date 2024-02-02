Події

19:39 02.02.2024

"Рада сімох" фіналізує напрацювання наступного тижня для презентації їх Зеленському

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Новостворена Рада бізнесу під час війни при президентові України із семи підприємців презентувала свої попередні напрацювання на другій зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком 1 лютого, після отриманого від нього схвалення готуватиме їхню фінальну версію для презентації главі держави Володимиру Зеленському, повідомили члени ради.

"Практично всі напрацювання сприйняті позитивно... в мене немає відповіді чому... хочу вірити, що в нас дійсно є шанс змінити країну на краще... вчора пізно ввечері дискусії продовжувалися в уряді... наступного тижня фіналізація напрацювань і будемо презентувати президенту України Володимиру Зеленському", - написав за підсумками зустрічі голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

Він уточнив, що до другої зустрічі з Єрмаком "Рада сімох" чотири доби готувала питання для розгляду, й щодня три-чотири години дискутували між собою щодо пріоритетів і переліку проблем, які мають запропонувати до вирішення.

"Говорили про розвиток ВПК, взаємодію бізнесу й правоохоронних органів. Майже всі наші пропозиції були підтримані. Тож ми з позитивом готуємось до наступної зустрічі - з профільними стейкхолдерами щодо наших питань зі сторони держави. І після цього - презентація рішень президенту. Все дуже конструктивно і рухається швидко", - повідомив голова Ajax Systems Олександр Конотопський.

Співвласник monobank Олег Гороховський зазначив, що всі почуті пропозиції "ок", і просив лише призначити відповідальних, строки виконання й проєкти рішень.

"Усе відмінно. Усі наші пропозиції прийняті, й почали працювати над підготовкою рішення президента", - підсумував бізнесмен.

За словами президента ТОВ "Біофарма Плазма" Костянтина Єфименка, українських підприємців дуже важливо сьогодні підтримати і добрим словом, і зменшенням тиску, і захистом їхніх інтересів, і підтримкою їхньої експортної експансії в умовах, коли "великої черги" інвесторів в Україну немає.

Єфименко вважає, що за такого підходу є шанс, що потім прийдуть українські інвестори, які виїхали 2022 року і "вивезли десятки мільярдів доларів з України (є оцінки, що це більше ніж сотні мільярдів)", а лише потім іноземні інвестори.

"Відбулася продуктивна дискусія щодо реалізації першочергових кроків. Усе чітко, конструктивно і прагматично. Сповнений надії!" - описав підсумки зустрічі бізнесмен.

Як повідомлялося, установча зустріч "Ради сімох" із главою Офісу президента Єрмаком відбулася 27 січня, на ній було обговорено можливі формати й організацію роботи та наступні кроки.

Співзасновник Netpeak Артем Бородатюк уточнив тоді, що зустрічі з президентом плануються раз на місяць.

Теги: #президент #бізнес #пропозиції

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