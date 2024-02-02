Події

18:50 02.02.2024

Посол Великої Британії в Дніпрі провів зустрічі з місцевою владою та відвідав лікарню, де лікують поранених військових

1 хв читати

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс повідомив про візит до м. Дніпра, де провів зустрічі з місцевою владою, підприємцями й відвідав лікарню, де лікують поранених військових.

"Щойно повернувся з Дніпра – одного з найбільших міст й економічних центрів України. Я бачив і чув особисто, як підтримка Великої Британії змінює життя найуразливіших верств населення, які продовжують страждати від російської війни", - написав посол у соцмережі Х.

Гарріс також поінформував про зустріч із мером Дніпра Борисом Філатовим у міському музеї.

"Ми говорили про вплив війни на гуманітарну ситуацію в місті, яке стало основним центром переселення вимушених переселенців, які тікають з охоплених війною східних регіонів", - зазначив посол.

Крім цього, він поспілкувався з головою обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком, обговорили безпекову ситуацію та економічне співробітництво.

"Наступною моєю зупинкою була міська лікарня №16 Дніпра, де я зустрів відважних українських захисників, поранених на передовій. На мене справили враження їхні історії одужання, сучасне лікування й відданість медичного персоналу порятунку життів солдатів і наданню їм допомоги в реабілітації", - повідомив посол.

Теги: #посол #візит #дніпро #гарріс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 30.01.2024
Посол ЄС провела зустріч із генпрокурором Костіним

Посол ЄС провела зустріч із генпрокурором Костіним

16:52 29.01.2024
Дніпро звернеться до посольства Туреччини та міжнародних бізнес-асоціацій через недобросовісного підрядника метро

Дніпро звернеться до посольства Туреччини та міжнародних бізнес-асоціацій через недобросовісного підрядника метро

16:48 26.01.2024
Посол Великої Британії провів зустріч із керівниками НАБУ і САП

Посол Великої Британії провів зустріч із керівниками НАБУ і САП

15:10 24.01.2024
На підприємство в Дніпрі впали уламки збитих ракет, поранено мирного жителя - ОВА

На підприємство в Дніпрі впали уламки збитих ракет, поранено мирного жителя - ОВА

19:59 22.01.2024
Боррель у лютому відвідає Україну

Боррель у лютому відвідає Україну

13:25 21.01.2024
Передача 15-ї партії гуманітарної допомоги з Індії в Україну

Передача 15-ї партії гуманітарної допомоги з Індії в Україну

06:47 21.01.2024
У Дніпрі вибухнув автомобіль, є постраждалий

У Дніпрі вибухнув автомобіль, є постраждалий

10:28 18.01.2024
Умєров скасував візит до Франції з міркувань безпеки - ЗМІ

Умєров скасував візит до Франції з міркувань безпеки - ЗМІ

20:38 14.01.2024
Зеленський у понеділок вирушить до Швейцарії

Зеленський у понеділок вирушить до Швейцарії

11:17 13.01.2024
У Дніпрі зафіксовано два прильоти, наслідки встановлюються - ОВА

У Дніпрі зафіксовано два прильоти, наслідки встановлюються - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із головою ОБСЄ звільнення українських військовополонених і повернення депортованих до РФ дітей

Справу проти власника агрохолдингу Бахматюка щодо найбільшого в історії України хабара передано до суду - НАБУ

У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію - голова профільного комітету Ради

Зеленський обговорив із президентом Казахстану реалізацію Української формули миру та активізацію економічних відносин

Речник МЗС України про репортаж ZDF із Маріуполя: Вимагаємо офіційного пояснення, викривлення реальності - це не журналістика

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із головою ОБСЄ звільнення українських військовополонених і повернення депортованих до РФ дітей

Окупанти обстріляли Нікополь, постраждали двоє жителів міста - ОВА

Справу проти власника агрохолдингу Бахматюка щодо найбільшого в історії України хабара передано до суду - НАБУ

Литва передала Україні детонаційні системи й патрони до протитанкових гранатометів

В ООН засудили удари РФ по Бериславу, внаслідок яких загинули французькі волонтери

Керівництво ТЧХУ та ДСНС обговорило подальшу співпрацю

Блогера Подоляку, який наводив ракети окупантів на Миколаїв, заочно засуджено до 15 років ув'язнення

Час перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців поспіль - Кабмін

У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію - голова профільного комітету Ради

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА