Посол Великої Британії в Дніпрі провів зустрічі з місцевою владою та відвідав лікарню, де лікують поранених військових

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс повідомив про візит до м. Дніпра, де провів зустрічі з місцевою владою, підприємцями й відвідав лікарню, де лікують поранених військових.

"Щойно повернувся з Дніпра – одного з найбільших міст й економічних центрів України. Я бачив і чув особисто, як підтримка Великої Британії змінює життя найуразливіших верств населення, які продовжують страждати від російської війни", - написав посол у соцмережі Х.

Гарріс також поінформував про зустріч із мером Дніпра Борисом Філатовим у міському музеї.

"Ми говорили про вплив війни на гуманітарну ситуацію в місті, яке стало основним центром переселення вимушених переселенців, які тікають з охоплених війною східних регіонів", - зазначив посол.

Крім цього, він поспілкувався з головою обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком, обговорили безпекову ситуацію та економічне співробітництво.

"Наступною моєю зупинкою була міська лікарня №16 Дніпра, де я зустрів відважних українських захисників, поранених на передовій. На мене справили враження їхні історії одужання, сучасне лікування й відданість медичного персоналу порятунку життів солдатів і наданню їм допомоги в реабілітації", - повідомив посол.