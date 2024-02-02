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06:59 02.02.2024

2 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

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2 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 709 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 709 RUSSIAN AGRESSION

2 лютого відзначають День бабака, Всесвітній день водно-болотних угідь, День самооновлення, День їздових собак, Всесвітній день укулеле, День обізнаності про ревматоїдний артрит, Всесвітній день богопосвяченого життя.

Православна церква святкує Стрітення Господнє.

Всесвітній день водно-болотних угідь

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення переважно як місця існування водоплавних птахів, була підписана 2 лютого 1971 року в місті Рамсар (Іран) і відтоді має назву Рамсарської конвенції.

День бабака

Ця традиція прийшла до нас із США і Канади. Цього дня належить спостерігати за бабаком, який вилазить зі своєї нори. За його поведінкою можна судити про близькість настання весни. Якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно покидає нору – це означає, зима скоро закінчиться, і весна буде ранньою.

День самооновлення

День, присвячений особистісному зростанню, турботі про себе, вдосконаленню своїх навичок і загальному благополуччю. Це день, коли варто вийти із зони комфорту, спробувати щось нове і долучитися до діяльності, яка сприяє зростанню і зрілості.

День обізнаності про ревматоїдний артрит

Заснований 2013 року за ініціативи міжнародної організації, яка займається поліпшенням життя людей, що мають ревматоїдні захворювання.

Ще цього дня:

1912 - Фредерік Лоу стрибнув із парашутом зі статуї Свободи;

1913 - У Нью-Йорку відкрито Grand Central Terminal, найбільший залізничний вокзал світу;

1935 - Уперше в судовій практиці використано детектор брехні (Портедж, Вісконсин);

1945 - Диверсійно-розвідувальна група УПА підірвала блокпост залізничної станції "Тисменищани" і каркас дерев'яного мосту на ділянці Калуш - Рожнятів, Станіславської області. Пошкоджено лінію зв'язку;

1970 - У Мюнхені вперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва;

1986 - В Індії відбулася зустріч Папи Римського Іоанна Павла II з Далай-ламою;

1999 - На передньому фасаді універмагу "Україна" в Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу - панно шампуню "Органікс" (126,5×17 м);

Церковне свято

Цього дня відбулася зустріч немовляти Ісуса Христа зі святими Симеоном і Анною. У євреїв існував закон, за яким кожного первістка батьки на 40-й день життя повинні були приносити в храм. На виконання цього закону Діва Марія прийшла зі своїм сином у храм. Туди ж за навіюванням Святого Духа з'явився і старець Симеон, якому було передбачено, що він не помре, допоки не побачить Спасителя. Його супроводжувала Анна-пророчиця - праведна стариця, яка давно чекала на пришестя Христа. У православ'ї Стрітення Господнє входить до 12 найважливіших церковних свят.

Іменини: Мирослав, Євсей, Захар, Гаврило, Василь.

Теги: #іменини #цей_день #церковне_свято #2лютого

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