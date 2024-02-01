Орбан стверджує, що на саміті ЄС домігся виконання своїх вимог
Угорський прем'єр Віктор Орбан після засідання Євроради, на якому було ухвалено рішення лідерів Європейського Союзу про надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги, заявив, що "місію виконано" і кошти Угорщини не опиняться в Україні.
"Місія виконана. Кошти Угорщини не опиняться в Україні, і у нас є механізм контролю наприкінці першого та другого року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: потрібне припинення вогню і мирні переговори", - написав Орбан у соцмережі Х.