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10:58 01.02.2024

Прем'єр Естонії перед засіданням Євроради: Орбан, безумовно, хоче бути в центрі уваги

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Прем'єр Естонії перед засіданням Євроради: Орбан, безумовно, хоче бути в центрі уваги

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас перед позачерговим засіданням Європейської Ради наголосила, що "наша мета - знайти рішення для 27 країн".

"Сьогодні ми хочемо домогтися угоди щодо цієї 50-мільярдної фінансової допомоги Україні. Це основна мета, це те, що ми маємо намір обговорити. Наша мета - знайти рішення для 27 країн, тому ми намагаємося залучити всіх до участі", - сказала вона в четвер у Брюсселі журналістам після прибуття на засідання Європейської Ради.

Прем'єр наголосила, що розблокування для України EUR50 млрд фінансової допомоги на період 2024-2027 рр. - головна мета.

"Віктор Орбан, безумовно, хоче бути в центрі уваги щоразу, коли ми тут, але так бути не повинно. Ми маємо погодитися й дотримуватися цього. І, звісно, ми можемо переглянути ухвалені нами рішення, але Україні потрібні довгострокові зобов'язання", - заявила Каллас.

Окремо вона вказала на ініціативу "Один мільйон боєприпасів" для України, додавши, що "здається, ми не зовсім досягаємо цієї мети".

"Що в цьому хорошого, то це те, що виробництво боєприпасів у Європі потроїлося. Звісно, цього недостатньо. Це також показало, що оборонна готовність європейських країн сильно відстає від того, чим вона має бути. Тож це, безумовно, дає всім чіткий сигнал про те, що ми всі маємо робити більше", - зазначила прем'єр.

Теги: #каллас

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