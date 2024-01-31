Події

10:26 31.01.2024

Унаслідок обстрілів на Донеччині за добу загинула одна людина, поранено дев'ятьох - ОВА

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Російські окупаційні війська за минулу добу 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області, унаслідок чого загинув місцевий житель (в Авдіївці), дев'ятеро осіб дістали поранення, зафіксовано множинні руйнування, повідомив голова обласної адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Покровський район. В Авдіївці загинула людина... По Покровську росіяни випустили 2 ракети - поранено 6 людей", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

За його даними, у Покровському районі в Мар'їнській громаді були "обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка. Ракетного удару зазнало Очеретине. У Кураховому пошкоджено 2 п'ятиповерхівки і дитсадок. В Удачному пошкоджено 5 будинків".

Як повідомив Філашкін, у Лиманській громаді (Краматорський р-н) пошкоджено церкву в Ставках, обстріляно Торське і Зарічне. У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки, господарську споруду та газопровід. "У Часовоярській громаді поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків. У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 13 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади", - написав він.

"Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 97 осіб, у тому числі 15 дітей", - додав Філашкін.

Теги: #обстріли #донецька_область

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