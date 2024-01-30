У Харкові знову чути вибухи

У Харкові втретє за день чути вибухи.

"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях. Є загроза ворожих БПЛА. Вибухи в Харкові!" - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

