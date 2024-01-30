У Харкові знову чути вибухи
У Харкові втретє за день чути вибухи.
"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях. Є загроза ворожих БПЛА. Вибухи в Харкові!" - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
У Харкові втретє за день чути вибухи.
"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях. Є загроза ворожих БПЛА. Вибухи в Харкові!" - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
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