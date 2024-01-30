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19:15 30.01.2024

ТЧХУ передало лазне-пральні мобільні комплекси в Херсонську та Запорізьку області

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ТЧХУ передало лазне-пральні мобільні комплекси в Херсонську та Запорізьку області

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) передало чотири пересувні лазне-пральні комплекси в громади Херсонської та Запорізької областей.

"Днями відбулася офіційна передача чотирьох пересувних лазне-пральних комплексів українського виробництва в громади Херсонської та Запорізької областей для надання послуг нашим громадянам. Крім того, проведено навчання персоналу, який обслуговуватиме це обладнання", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці у вівторок.

У своїй діяльності ТЧХУ співпрацює з вітчизняним товаровиробником, і мобільні банно-пральні комплекси не стали винятком - їх виготовило в Україні ТОВ "Науково-виробнича компанія "ДЕФЕНС АВТО".

Проблеми водопостачання багатьох населених пунктів Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей, що виникли після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, спонукали ТЧХУ сфокусувати свою увагу на реалізації ідеї мобільних комплексів, які можна доставити на території, де пошкоджено інфраструктуру, щоб задовольнити гігієнічні потреби людей.

"Забезпечення базових потреб громадян України в умовах війни перебуває в постійному фокусі уваги Українського Червоного Хреста", - наголосили в ТЧХУ.

 

Теги: #допомога #тчху

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