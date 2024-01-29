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15:48 29.01.2024

Louvre Hotels Group готує відкриття Tulip Hotels&Residences у Львові на весну 2024 р.

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Louvre Hotels Group готує відкриття Tulip Hotels&Residences у Львові на весну 2024 р.

Міжнародна готельна мережа Louvre Hotels Group (Франція) планує відкрити у Львові готель Tulip Hotels&Residences у складі БФК Kristal Plaza (вул. Панаса Мирного, 24) навесні 2024 року, повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" менеджер із розвитку в Польщі та країнах Центральної та Східної Європи міжнародної готельної мережі Louvre Hotels Group Філіп Кампаньо.

"Ми віримо в Україну, тому відкриваємо тут, у Львові, у складі багатофункціонального офісно-готельного комплексу Kristal Plaza готель під нашим найперспективнішим брендом - Tulip Hotels&Residences. Свідоме рішення про експансію в Україну було ухвалено наприкінці 2022 року, це наша підтримка українських готельних девелоперів і гостинності України загалом", - повідомив Кампаньо.

Апарт-готель на 73 номери розташований як один із компонентів комплексу Kristal Plaza з другого по восьмий поверхи. Девелопером проєкту є Галицька будівельна гільдія (GBG). Будівлю введено в експлуатацію у квітні 2023 року, наразі триває оздоблення та меблювання номерів, відкриття апарт-готелю заплановано наприкінці весни 2024-го.

Кампаньо зазначив, що бренд Tulip Hotel&Residences розвивається з 2021 року, у наступні п'ять років буде одним із флагманів розвитку мережі.

"Під одним дахом фактично може бути два продукти - класичні готельні номери як Tulip Hotel для коротких візитів на одну-три ночі, а також більші за площею та з кухонним анексом апартаменти Tulip Residences для середньо- та довгострокового проживання, і саме цей варіант обрано для Львова", - пояснив Кампаньйо.

Наразі під цим брендом уже відкрито два готелі, у Парижі та Варшаві, на стадії, аналогічній львівському проєкту, ще 26 проєктів. У лютому 2024 року готується до відкриття в Массі-Палезо (Франція), також буде ребрендовано на Tulip Hotel&Residences відкритий наприкінці 2023 року Tulip Inn Zyrardow (Польща).

"Українські готелі, які увійдуть до нашої мережі, приєднаються до наших двох просунутих систем бронювання та лояльності гостей. Це допоможе забезпечити велике завантаження і вищий середньодобовий тариф готелям, а отже, надасть ліквідної вартості подібним інвестиційним проєктам. Дещо, забігаючи наперед, але вже розпочалася інтеграція цих систем із редіссоновськими в об'єднану глобальну клієнтську базу двох сестринських компаній - Louvre Hotels Group і Radisson Hotels; інтеграція завершиться 2025 року", - повідомив Кампаньо.

Заснована 1976 року, французька Louvre Hotels Group з 2015 року входить до Jin Jiang International. Група має мережу з понад 1720 готелів від 1 до 5 зірок у 54 країнах світу, серед них Royal Tulip (5 *), Golden Tulip (4 *), Campanile (3 + *), Tulip Hotels & Residences (3 *, готелі та апарт-готелі для тривалого проживання), Kyriad і Kyriad Direct (3 * і 2 * відповідно) і Première Classe (1-2 * рівень); п'ять брендів мережі Sarovar в Індії, а також софт-бренди Hôtels&Préférence Group і TemptingPlaces для ексклюзивних і бутикових готелів.

Наразі посідає друге за масштабом місце у світі та Європі.

У травні 2023 року було оголошено про призначення Федеріко Х. Гонсалеса генеральним директором Louvre Hotel Group і виконавчим віце-головою ради директорів Radisson Hotel Group.

Теги: #louvre_hotels_group #кампаньо #tulip_hotels

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