Louvre Hotels Group розглядає для розширення проєкти у Києві, Львові та Буковелі

Міжнародна готельна мережа Louvre Hotels Group (Франція) проводить переговори з низкою українських девелоперів, розглядаються проєкти в Києві, Львові та Буковелі, повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" менеджер із розвитку в Польщі та країнах Центральної та Східної Європи міжнародної готельної мережі Louvre Hotels Group Філіп Кампаньо.

Як повідомлялося, навесні 2024 року мережа планує відкрити свій перший готель в Україні, під брендом Tulip Hotels&Residences у складі БФК Kristal Plaza (Львів, вул. Панаса Мирного, 24).

"На сьогодні проводимо переговори з одним з українських девелоперів щодо ще одного готелю Tulip Residence, іншого цікавить (бренд) Golden Tulip. У Києві, Львові та Буковелі живий інтерес, ми там розглядаємо конкретні об'єкти, але угоди ще не підписано. Також, імовірно, Одеса та Івано-Франківськ. Усе залежить від інвестора, як активно він готовий зараз вкладати у створення професійного готельного об'єкта. Якщо він наважиться долучитися до мережі і зробить відповідні модифікації пожежної та систем безпеки, то ми готові до співпраці", - повідомив Кампаньо.

За його словами, у LHG "одна з найконкурентніших пропозицій": переговори стартують з 6% доходу номерного фонду, без обігу ресторану і комерційних площ.

Заснована 1976 року, французька Louvre Hotels Group з 2015 року входить до Jin Jiang International. Група має мережу з понад 1720 готелів від 1 до 5 зірок у 54 країнах світу, серед них Royal Tulip (5 *), Golden Tulip (4 *), Campanile (3 + *), Tulip Hotels & Residences (3 *, готелі та апарт-готелі для тривалого проживання), Kyriad і Kyriad Direct (3 * і 2 * відповідно) і Première Classe (1-2 * рівень); п'ять брендів мережі Sarovar в Індії, а також софт-бренди Hôtels & Préférence Group і TemptingPlaces для ексклюзивних і бутикових готелів.

Наразі посідає друге за масштабом місце у світі та Європі.