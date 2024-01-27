За добу РФ 15 разів обстріляла населені пункти Донецької області, загинуло двоє людей - ОВА

Росіяни за минулу добу 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області, двоє людей загинули - у Красногорівці та Сіверську, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Покровський район. Одна людина загинула в Красногорівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Курахове зазнало обстрілу касетними боєприпасами з РСЗВ - без жертв", - написав він у телеграм-каналі.

У Краматорському районі вночі росіяни вдарили ракетою по Слов'янську - зруйновано промислову будівлю, пошкоджено 4 багатоповерхівки, дитсадок та інфраструктурний об'єкт. Костянтинівка обстріляна з артилерії - пошкодження інфраструктури. У Лиманській громаді тричі обстріляно околиці Тернів, поінформував очільник області.

"Бахмутський район. У Сіверську загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Торецькій громаді пошкоджено будинок, у Часовоярській громаді - 2 будинки та промислову будівлю", - написав він.

Загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 152 людини, зокрема 29 дітей.