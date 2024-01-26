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10:17 26.01.2024

РФ розширює застосування хімічної зброї в Україні - ISW

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РФ розширює застосування хімічної зброї в Україні - ISW

Російські окупаційні війська дедалі частіше застосовують хімічну зброю в Україні, продовжуючи очевидні порушення Конвенції про хімічну зброю, стороною якої є РФ, наголошується у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 25 січня.

"Представник Українського центру дослідження трофейного та перспективного озброєння і військової техніки українського генштабу капітан Андрій Рудик заявив 25 січня, що російські військові почали застосовувати гранати РГ-Во з хлорацетофеноном - різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби із масовими заворушеннями, також відомого як "Агент із боротьби з масовими заворушеннями", у грудні 2023 року, і що українські офіційні особи спостерігали 81 випадок застосування російськими силами гранат РГ-Во в грудні 2023 року. Український генеральний штаб повідомив, що 14 грудня російські війська почали використовувати новий тип спеціальної газової гранати, яка містить газ CS, і що російські війська застосували хімічну зброю щонайменше 51 раз протягом перших двох тижнів 2024 року", - йдеться у зведенні.

У ISW наголошують, що РФ є учасником Конвенції про хімічну зброю, яка забороняє використання хлорацетофенону як методу ведення війни.

"У 810 бригаді морської піхоти РФ раніше визнали, що бригада навмисне застосовує хімічну зброю, скидаючи з безпілотників гранати К-51 із газом CS на українські позиції біля Кринок у східній (лівобережній) частині Херсонської області", - розповіли аналітики. 

Теги: #зведення #isw

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