Окупанти за ніч обстріляли три громади Сумської області - ОВА

Окупанти за минулу ніч обстріляли три прикордонні громади Сумської області, зафіксовано 16 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 8:00 п'ятниці.

"Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Ворожбянська, Білопільська, Дружбівська громади", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі ОВА.

Так, за відомостями ОВА, по Білопільській громаді здійснено обстріл із БМП (3 вибухи) і РСЗВ (5 вибухів).

Повідомляється, що з артилерії ворог бив по Ворожбянській громаді (4 вибухи).

Крім того, у Дружбівській громаді зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).