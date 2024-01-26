Події

09:51 26.01.2024

Окупанти за ніч обстріляли три громади Сумської області - ОВА

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Окупанти за минулу ніч обстріляли три прикордонні громади Сумської області, зафіксовано 16 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 8:00 п'ятниці.

"Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Ворожбянська, Білопільська, Дружбівська громади", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі ОВА.

Так, за відомостями ОВА, по Білопільській громаді здійснено обстріл із БМП (3 вибухи) і РСЗВ (5 вибухів).

Повідомляється, що з артилерії ворог бив по Ворожбянській громаді (4 вибухи).

Крім того, у Дружбівській громаді зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).

Теги: #обстріл #сумська_область

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