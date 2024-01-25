Франція передала Україні додатково дві реактивні системи залпового вогню LRU

Франція передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, аналог американських MLRS M270, повідомляє Державна прикордонна служба України з посиланням на Міністерство оборони Франції.

"Франція передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU",- ідеться в повідомленні Держприкордонслужби в телеграм-каналі в четвер.

"Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти САУ Caesar, тоді як у нас було тільки 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 і міномети калібру 120 міліметрів", - сказав глава коаліції "Артилерія для України" Жан-Мішель Гійотон в інтерв'ю пресслужбі французького Міноборони.

LRU або lance-roquettes unitaire - це французький варіант американської M270 MLRS. Установки оснащені: модернізованою системою управління вогнем EFCS, новою навігаційною системою (з використанням GPS), новою системою зв'язку.

Як повідомлялося, Франція, США і ще понад 20 країн у четвер, 18 січня, створили в Парижі артилерійську коаліцію для надання допомоги Україні у відсічі російській агресії.