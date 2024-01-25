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20:46 25.01.2024

У грудні РФ уперше застосувала проти українських захисників нові газові гранати з забороненим хлорацетофеноном

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РФ збільшує застосування газових гранат із використанням заборонених смертоносних речовин, повідомив представник Центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик.

Як поінформував Рудик на брифінгу в Military Media Center, розробка нових газових гранат РГ-Во з використанням хлорацетофенону може побічно свідчити про те, що Росія 2017 року збрехала про виконання взятих на себе зобов'язань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року.

"У грудні 2023 року ЗС РФ уперше застосували проти українських захисників нові газові гранати РГ-Во. У гранаті РГ-Во використовується значно токсичніша хімічна сполука - хлорацетофенон", - сказав Рудик.

У центрі пояснили, що це речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів.

Рудик зазначив, що це перший з 1969 року зафіксований випадок використання цієї хімічної речовини в бойових умовах.

У Центрі досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки вважають, що початок використання хлорацетофенону за умов наявності хлорбензальмалондінітрилу може свідчити про зондування реакції світової громадськості.

"Ми не виключаємо, що РФ надалі може вдатися до застосування прямо заборонених Конвенцією 1993 року бойових отруйних речовин", - додав речник.

Зазначається, що тільки в грудні 2023 року було зафіксовано 81 випадок використання газових гранат. Загалом від початку повномасштабного вторгнення відомо про 626 випадків хімічних атак проти українських захисників.

"Використання окупантами хлорацетофенону проти українських захисників може бути пробним каменем перед використанням або аналогічних бойових речовин, ... або значно токсичніших газів", - наголосив Рудик.

 

Теги: #гранати #заборонена

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