Події

10:54 23.01.2024

Кількість постраждалих у Києві від ракетної атаки збільшилася до 20 осіб - Кличко

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Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Києві збільшилася до 20 осіб, повідомив мер Віталій Кличко.

"Унаслідок російської ракетної атаки на цю годину в столиці 20 постраждалих. Із них 13 - госпіталізовані, зокрема троє дітей", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Як повідомив Кличко, "13-річному хлопцю та шістьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку реанімували. Вона в тяжкому стані в реанімаційному відділенні, проте жива!".

 

Теги: #кличко #київ #постраждалі

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