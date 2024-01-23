Кількість постраждалих у Києві від ракетної атаки збільшилася до 20 осіб - Кличко

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки в Києві збільшилася до 20 осіб, повідомив мер Віталій Кличко.

"Унаслідок російської ракетної атаки на цю годину в столиці 20 постраждалих. Із них 13 - госпіталізовані, зокрема троє дітей", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Як повідомив Кличко, "13-річному хлопцю та шістьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку реанімували. Вона в тяжкому стані в реанімаційному відділенні, проте жива!".