Унаслідок ракетного удару в Києві постраждали 18 осіб, зокрема четверо дітей - Кличко

Унаслідок російської ракетної атаки в Києві відомо про 18 постраждалих, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Раніше у вівторок Держслужба з НС повідомила про одну загиблу людину в Києві внаслідок ракетного удару.