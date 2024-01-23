Кількість поранених унаслідок ворожих ударів по Харкову зросла до 35 осіб - Синєгубов

Станом на 9:20 відомо про 35 постраждалих унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по Харкову у вівторок уранці, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Кількість поранених зросла до 35 осіб. Серед них - двоє дітей 10 та 12 років. У важкому стані перебувають п'ятеро людей", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок ранкових ударів по Харкову дві жінки загинули, було відомо про 28 постраждалих.