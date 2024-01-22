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14:52 22.01.2024

До програми Берлінського кінофестивалю увійшли 20 картин

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До програми Берлінського кінофестивалю увійшли 20 картин

Фільми з Італії, Німеччини, Франції, США, Південної Кореї увійшли до програми 74-го Берлінського кінофестивалю; загалом в основному конкурсі за приз змагатимуться 20 картин, повідомили організатори огляду.

"За "Золотого" і "Срібного" ведмедів боротимуться 20 фільмів, серед них два дебютних повнометражних фільми, а також два документальних. Представлені проєкти з 30 країн. 19 фільмів є світовими прем'єрами", - йдеться в повідомленні на сайті кінофестивалю.

Так, до програми фестивалю увійшли ірландсько-бельгійська стрічка "Такі дрібниці" Тіма Мілантса, яка стане фільмом відкриття фестивалю, французько-німецька картина "Архітектор" режисера з Росії Віктора Косаковського, "Такі дрібниці" італійського режисера П'єро Мессіна, "Чорний чай" мавританського режисера Абдеррахмана Сіссако, "Кухня" мексиканського режисера Алонсо Руіспаласіоса, "Дагомея" французько-сенегальського режисера Маті Діоп, "Потреби мандрівника" південнокорейського режисера Хон Сансу.

Крім того, в основному конкурсі Берлінале представлено фільми "Інша людина" режисера Аарона Шімберга, "Імперія" французького режисера Брюно Дюмона, "Глорія!" італійської режисерки Маргеріти Вікаріо, "Поза часом" французького режисера Олів'є Ассаяса, "З любов'ю, твоя Хільда" німецького режисера Андреаса Дрезену, "Мій улюблений торт" Бехташ Санаїха і Мар'ям Могадам.

Також в основному конкурсі робота "Іноземна мова" Клер Бургер, "Кому я належу" Мер'ям Жубер, "Пепе" Нельсона Карло де лос Сантос Аріаса, "Шамбала" Міна Бахадура Бама, "Смерть" Маттіаса Гласнера, "Диявольська лазня" Северина Фіала і Вероніки Франц, "Сини" Густава Меллера.

Берлінський кінофестиваль вважається одним із найпрестижніших світових кінооглядів поряд із Каннами та Венецією, проводиться з 1951 року. Головний приз кінофестивалю - "Золотий ведмідь". У 2024 році огляд відбудеться з 15 до 25 лютого.

Теги: #кінофестиваль #берлін

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