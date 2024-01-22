Події

11:08 22.01.2024

Під обстрілами окупантів за добу загинули 2 мирних жителів Донецької області, 4 поранені

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Під обстрілами окупантів за добу загинули 2 мирних жителів Донецької області, 4 поранені

Двоє мирних жителів Донецької області загинули і ще четверо дістали поранень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін у понеділок уранці.

"Покровський район. У Мар'їнській громаді одна людина загинула і одна поранена у Красногорівці, ще одна поранена у Зоряному. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади. У Курахівській громаді поранено людину, пошкоджено 14 будинків і дитсадок. Серед ночі росіяни обстріляли Мирноград - пошкоджено сім будинків", - написав Філашкін у телеграмі.

За його словами, територія Лиманської громади Краматорського району зазнала 23 обстрілів за добу, також під вогонь потрапили околиці Костянтинівської громади.

"Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджено шість житлових будинків, три адмінбудівлі та два інфраструктурні об'єкти. Ще чотири будинки пошкоджено в Часовоярській громаді. У Сіверську зруйновано будинок, ще три пошкоджено", - повідомив Філашкін. 

Теги: #обстріли #донецька_область

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