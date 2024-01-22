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09:37 22.01.2024

Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство

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Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство.

"Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. І дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора", - сказав він у відеозверненні з нагоди Дня Соборності.

За його словами, "всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Усі, хто допомагає нам, попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України. Усі, хто воює за свободу України як за Батьківщину. (...) І відповідне рішення - один з елементів такої свободи, одна з можливостей реалізації такого права. Права бути українцем".

Зеленський також повідомив, що підписав указ про історично населені українцями території РФ. "Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", - заявив він.

За словами Зеленського, "щороку, 22 січня, ми завжди згадували про два ключові уроки тих часів, два дороговкази для всіх поколінь української нації: щоб здобути власну державність, треба боротися. Щоб її вберегти, потрібно єднатись. І настав день, коли всім нам випало довести".

Теги: #рада #громадянство #законопроєкт

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