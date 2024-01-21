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11:56 21.01.2024

Зеленський: мобілізація - це насамперед питання справедливості

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Зеленський: мобілізація - це насамперед питання справедливості

Питання мобілізації в Україні є насамперед питанням справедливості, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Про мобілізацію - це насамперед питання справедливості. Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують", - заявив президент в інтерв'ю британському каналу 4 News.

Він наголосив, що мобілізація – це інструмент для армії, що дає змогу підготувати нові кадри і замінити тих, хто воює з перших днів, пройшовши найважчі місяці війни. Водночас президент зазначив, що на фронт не повинні потрапляти непідготовлені люди.

Теги: #мобілізація

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