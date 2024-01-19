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10:11 19.01.2024

Донецька ОВА: З лінії фронту за добу евакуйовано 86 осіб, зокрема 15 дітей

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Російські окупаційні війська за минулу добу 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області, зафіксовано численні ушкодження приватних будинків, адміністративних будівель та об'єктів інфраструктури, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Усього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 86 людей, у тому числі 15 дітей", - написав Філашкін у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначив голова ОВА, інформації про постраждалих цивільних не надходило.

За його даними, за добу Авдіївка зазнала семи авіаударів. "У Мар'їнській ТГ під вогнем артилерії Красногорівка, Новомихайлівка і Георгіївка. У Новогродівській ТГ пошкоджено приватні будинки у Галицинівці. У Гродівській ТГ в Іванівці пошкоджено адмінбудівлю, клуб, колишню школу і три приватні будинки. Серед ночі росіяни ударили по Мирнограду - пошкоджено три двоповерхівки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт", - ідеться в повідомленні.

Як повідомив начальник ОВА, у Костянтинівській територіальній громаді "пошкоджено будинок у Диліївці та інфраструктурний об'єкт у Марковому", у Званівській громаді "зруйновано будинок у Переїзному. У Соледарській ТГ обстріляні Роздолівка і Міньківка. У Часовоярській ТГ пошкоджені п'ять приватних будинків і промислова споруда. У Сіверську знищено чотири будинки, ще 13 пошкоджено".

 

Теги: #евакуація #донецька_область

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