Події

09:53 18.01.2024

Унаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено 11 будинків, 134 квартири - мерія

1 хв читати
Унаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено 11 будинків, 134 квартири - мерія

Унаслідок нічної атаки російських окупаційних військ в Одесі пошкоджено 11 будинків, 134 квартири, повідомляє мерія міста.

"Станом на ранок 18 січня 2024 року відомо, що внаслідок нічної атаки ворога пошкоджено 11 будинків, 134 квартири", - ідеться в повідомленні мерії в телеграм-каналі "Одеса. Офіційно" у четвер.

Як повідомляється, заміні та ремонту підлягає 211 вікон у квартирах одеситів і 29 вікон у під'їздах. Пошкоджено 99 балконних блоків, сім вхідних дверей і чотири міжкімнатних.

 

Теги: #атака #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:28 18.01.2024
ППО ліквідувала 22 із 33 ворожих "шахедів"

ППО ліквідувала 22 із 33 ворожих "шахедів"

07:49 17.01.2024
Унаслідок ракетного удару по центру Харкова 17 постраждалих, пошкоджено 19 будинків

Унаслідок ракетного удару по центру Харкова 17 постраждалих, пошкоджено 19 будинків

07:23 17.01.2024
ДСНС: Рятувальники ліквідували наслідки атаки дронів в Одесі

ДСНС: Рятувальники ліквідували наслідки атаки дронів в Одесі

05:47 17.01.2024
Сили оборони півдня збили 11 ударних БПЛА

Сили оборони півдня збили 11 ударних БПЛА

03:36 17.01.2024
Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб

Кількість постраждалих унаслідок атаки безпілотників в Одесі зросла до трьох осіб

02:34 17.01.2024
В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого унаслідок російської атаки дронами

В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого унаслідок російської атаки дронами

23:34 12.01.2024
Кілька груп ударних БПЛА атакують Київ і низку областей - Повітряні сили ЗСУ

Кілька груп ударних БПЛА атакують Київ і низку областей - Повітряні сили ЗСУ

02:55 12.01.2024
Байден підтвердив атаку США по військовим базам хуситів у Ємені

Байден підтвердив атаку США по військовим базам хуситів у Ємені

20:53 08.01.2024
Через негоду навчальні заклади Одеси 9 і 10 січня перейдуть на дистанційну форму навчання

Через негоду навчальні заклади Одеси 9 і 10 січня перейдуть на дистанційну форму навчання

09:14 08.01.2024
У Хмельницькій області під час атаки пролунало щонайменше шість вибухів - ОВА

У Хмельницькій області під час атаки пролунало щонайменше шість вибухів - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог випустив 531 снаряд по Херсонській області, також атакував дронами, двоє загиблих і вісім поранених

За добу на Харківщині дві людини загинули, п’ятеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів

ППО ліквідувала шість "шахедів", які атакували Сумську область

Унаслідок вечірнього обстрілу Чугуєва є загибла і постраждалий

ППО ліквідувала 22 із 33 ворожих "шахедів"

ОСТАННЄ

Мовний омбудсмен: у 2023 році усунуто 80% встановлених порушень мовного закону

Президент США зустрівся з лідерами Конгресу з питання виділення допомоги Україні

Ювенальні прокурори: 520 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей за добу 15 разів зазнали обстрілу - ОК "Північ"

ППО ліквідувала три ворожі БПЛА на Хмельниччині

Окупанти здійснили 179 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Ворог випустив 531 снаряд по Херсонській області, також атакував дронами, двоє загиблих і вісім поранених

За добу на Харківщині дві людини загинули, п’ятеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів

Пакистан завдав ударів по укриттях бойовиків на території Ірану

Ворог здійснив масовану атаку БПЛА зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах України, є поранена

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА