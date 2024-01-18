Унаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено 11 будинків, 134 квартири - мерія

Унаслідок нічної атаки російських окупаційних військ в Одесі пошкоджено 11 будинків, 134 квартири, повідомляє мерія міста.

"Станом на ранок 18 січня 2024 року відомо, що внаслідок нічної атаки ворога пошкоджено 11 будинків, 134 квартири", - ідеться в повідомленні мерії в телеграм-каналі "Одеса. Офіційно" у четвер.

Як повідомляється, заміні та ремонту підлягає 211 вікон у квартирах одеситів і 29 вікон у під'їздах. Пошкоджено 99 балконних блоків, сім вхідних дверей і чотири міжкімнатних.