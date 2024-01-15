Події

09:47 15.01.2024

Окупанти обстріляли Баранівку Чернігівської області, без жертв - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли Баранівку Чернігівської області, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу с. Баранівка Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

"Баранівка - 4 приходи, ймовірно, РСЗВ. На щастя, інформації про загиблих чи поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

Загалом протягом доби в області був один обстріл (чотири вибухи) з різних видів озброєння. Про руйнування не повідомляють.

 

Теги: #північ #обстріл

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