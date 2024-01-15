У результаті удару РФ по Марганцю пошкоджено інфраструктуру та лінії електропередачі, без електропостачання понад дві тисячі жителів

Російські окупаційні війська опівночі вдарили артилерією по Марганцю Нікопольського району Дніпропетровської області, пошкоджено інфраструктуру та лінії електропередачі, без електропостачання більше ніж 2 тис. мешканців, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Опівночі окупанти вдарили з артилерії по Марганцю Нікопольського району. Люди не постраждали", - сказано в його телеграм-каналі вранці в понеділок.

За словами голови ОВА, внаслідок ворожого удару пошкоджено кілька аптек і магазин, 2 п'ятиповерхових і стільки ж приватних будинків.

"Зачепило і 5 господарських будівель, газопроводу, лінію електропередачі. Без світла залишилися будинки понад 2 тис. сімей", - зазначив Лисак.

На інших територіях Дніпропетровська ніч минула без ворожих атак.