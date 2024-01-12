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13:04 12.01.2024

Буданов: Інтенсивне застосування БПЛА унеможливило проведення і російських, і українських наступальних операцій

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Буданов: Інтенсивне застосування БПЛА унеможливило проведення і російських, і українських наступальних операцій

Інтенсивне застосування безпілотників із двох сторін зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

"Ще один фактор - щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни", - сказав він в інтерв'ю Le Monde.

За словами Буданова, "ми знаємо рішення для безпілотників - це електронні засоби протидії". Водночас для мін необхідне спеціалізоване обладнання, зазначив він.

"Це повертає нас до питання про виробничі потужності. Немає нічого невирішуваного, але до уваги треба брати все", - пояснив начальник ГУР.

Окремо він зазначив, що нинішніх західних санкцій недостатньо - вони мали б зачепити основні сектори економіки РФ, які досі залишались осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом.

"Усі думали, що в москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилося, що навпаки. Армія слабка", - сказав Буданов, додавши, що "економіка може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматися доволі довго".

 

Теги: #война #бпла #буданов #гур_міноборони

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