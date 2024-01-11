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17:33 11.01.2024

У ЄС повідомили про підписання 20 контрактів із закупівель снарядів для України, заявили про збереження мети в 1 млн за рік

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У ЄС повідомили про підписання 20 контрактів із закупівель снарядів для України, заявили про збереження мети в 1 млн за рік

У рамках зобов'язань Євросоюзу поставити Україні за рік 1 млн снарядів, за даними на кінець 2023 року, забезпечено менше половини цієї цифри, випливає з пояснення Петера Стано, офіційного представника глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Понад 300 тис. снарядів і 300 тис. ракет стало можливим поставити з наявних запасів. І (...) у міру нарощування контрактів (щодо закупівель боєприпасів країнами ЄС - ІФ-У) буде більше поставок, які відбудуться. Понад 20 контрактів підписано з держзакупівель, і, за даними на грудень, ці контракти давали змогу поставити щонайменше 180 тис. снарядів", - повідомив Стано в четвер на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, ці показники "зростають щотижня". "Політична мета в 1 млн снарядів зберігається. Але не забуваймо, що це політичне рішення ухвалено нещодавно. І йдеться не тільки про боєприпаси, а і про всі військові матеріали та спорядження, які мають бути поставлені. І Європейська рада в грудні (2023 року) підтвердила, що вона має намір продовжувати підтримувати Україну в цьому плані", - додав представник Борреля.

Він відповідав на прохання прокоментувати, на чому ґрунтується нещодавня заява члена Єврокомісії з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона про те, що постачання Україні за рік 1 млн снарядів, як і раніше, залишається реалістичним планом, і навести цифри.

Стано нагадав, що в лютому 2023 року українські партнери ЄС визначили свій пріоритет як постачання артилерійських боєприпасів, у зв'язку з чим у Євросоюзі встановили мету в 1 млн снарядів, з якою погодилися держави-члени "залежно від їхніх запасів і виробничих потужностей, а також ринку держзамовлень".

"Тобто потрібні контракти, щоб підприємства змогли посилити свої нині наявні або майбутні виробничі потужності. На цьому напрямі робиться все можливе, але, зрештою, держави-члени також мають зробити свою частину роботи, здійснити держзамовлення, щоб були підприємства, які вироблять ці боєприпаси", - пояснив прессекретар.

"Усі політичні керівники згодні, що Україні потрібно більше і швидше (...). Це те, що ми пояснюємо державам-членам. Але не забуваймо, що підприємства (з виробництва озброєнь – ІФ-У) - це комерційні підприємства, і вони мають отримати замовлення. Ось чому ми робимо акцент на спільних закупівлях", - сказав він.

У березні 2023 року лідери Євросоюзу на своєму саміті підтримали план поставок Києву боєприпасів у кількості 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

Теги: #україна #єс #боєприпаси

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