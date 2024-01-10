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12:28 10.01.2024

Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати

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Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати

Верховна Рада призначила Ольгу Піщанську на посаду голови Рахункової палати України.

Ухвалення відповідного рішення підтримали 252 народні депутати на пленарному засіданні в середу.

Про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання Верховної Ради, яку в тікток веде член депутатської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Ольга Піщанська 1997 року закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво", а 2001 року здобула ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті. З 2010 року сертифікована проєктна менеджерка AFM. У 2021 році закінчила Единбурзьку бізнес-школу (Heriot-Watt University), програми MBA.

З липня 1997-го до квітня 1999 року працювала інженером-оператором персонального комп'ютера МПП "Техпроцес".

З травня 1999-го до березня 2004 року - інженер проєктно-конструкторського бюро, згодом - інженер I категорії Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь".

З березня 2004-го до грудня 2015 року працювала на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах на посадах начальника відділу зовнішнього проєктування; менеджера із закупівлі послуг і менеджера із забезпечення стратегічних та інвестиційних проєктів.

Із січня до квітня 2016 року - начальник відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ "Метінвест холдинг".

З грудня 2016-го до серпня 2019 року - директор ТОВ "Закупівельні рішення".

З листопада 2017-го до серпня 2019 року - комерційний директор ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

Указом президента України від 2 вересня 2019 року №643/2019 призначена на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) - державного уповноваженого. 16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Піщанську головою АМКУ, а 5 вересня 2023-го звільнила з обійманої посади.

Теги: #рахункова_палата #піщанська

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