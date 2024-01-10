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08:44 10.01.2024

Держрегслужба відмовила в погодженні законопроєкту про заборону викладки тютюнових виробів

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Держрегслужба відмовила в погодженні законопроєкту про заборону викладки тютюнових виробів

Державна регуляторна служба (ДРС) відмовилася узгодити розроблений Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів законопроєкт про заборону видимого для споживача розміщення тютюнових виробів у місцях роздрібної торгівлі.

"Розміщення тютюнових виробів ... у роздрібних місцях прирівнюється до реклами таких продуктів (заборонена в Україні з 2012 р. - ІФ-У). Проте видиме розміщення продуктів не є рекламою, але є об'єктивно необхідним компонентом економічної діяльності, оскільки воно забезпечує право споживача на ознайомлення з асортиментом товарів, що продаються в точці продажу, і реалізацію інформованого вибору", - зазначило, зокрема, ДРС у рішенні №1 від 1 січня 2024 року, оприлюдненому на його сайті.

Згідно з наданими документами, законопроєкт було розроблено на виконання доручення першої віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко. Він передбачає заборону на видиме розміщення тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин і контейнерів для заповнення, пристроїв для нагріву тютюнових виробів без їхнього горіння в точках продажу. На думку його авторів, таке розміщення стимулює продаж.

Зазначається, що ухвалення таких змін торкнеться 178,27 тис. підприємців, зокрема 89,62 тис. малих і 88,65 тис. мікропідприємств, а витрати одного суб'єкта на придбання торговельного обладнання закритого типу (оверхеди, бекволи, диспенсери) і процедури обслуговування обладнання (монтаж/демонтаж, технічне обслуговування) оцінюються в 33,1 тис. грн.

Держпродспоживслужба також посилається на виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі з тютюном, для реалізації якої 2008 року було рекомендовано повністю заборонити будь-яке зображення і видимість тютюнових виробів у пунктах продажу, залишивши лише список продуктів і цін на них у текстовому форматі. Відомство навело приклади кількох країн, де після введення подібної заборони через певну кількість років знизилася кількість курців серед молоді.

Своєю чергою, на думку ДРС, автори законопроєкту недостатньо проаналізували можливості поліпшення наявного регулювання або інші альтернативи та не надали достатніх аргументів на користь пропонованого законопроєкту і можливих критеріїв оцінки його результативності.

Як зазначили в Держрегслужбі, директива 2014/40/EC, яку Україна пообіцяла реалізувати згідно з Угодою про асоціацію, не передбачає заборону викладення тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин і наповнення контейнерів, пристрої для нагрівання тютюну.

У ДРС також вважають, що автори законопроєкту занизили витрати підприємців, які становлять від 40 тис. грн на одне місце торгівлі до 40 млн грн і більше на загальнонаціональну мережу, а також не проаналізували можливе падіння бюджетів усіх рівнів і зростання тіньового ринку.

 

 

 

Теги: #тютюн #відмова #законопроєкт #держрегулювання

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