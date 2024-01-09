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07:54 09.01.2024

Втрати окупантів за добу становили 820 людей

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Втрати окупантів за добу становили 820 людей

Сили оборони за добу ліквідували 820 окупантів, 5 танків, 9 бронемашин, 6 артсистем, 1 БПЛА, 15 одиниць авто і спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України на фейсбук-сторінці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 365 990 (+820) осіб, танків - 6036 (+5) од, бойових броньованих машин - 11203 (+9) од, артилерійських систем - 8672 (+6) од, РСЗВ - 954 (+1) од, засоби ППО - 638 (+0) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6823 (+1), крилаті ракети - 1805 (+18), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11552 (+10) од, спеціальна техніка - 1333 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #рф #ліквідація #генштаб_зсу

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