9 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 685 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 685 RUSSIAN AGRESSION

9 січня у світі відзначають День хореографа.

Православна церква вшановує пам'ять Феодора Константинопольського.

Міжнародний день хореографа

Міжнародний день хореографа присвячений людям, які зберігають і примножують техніку та пластику танцю, навчаючи йому майбутніх виконавців.

Термін "хореографія", що з'явився у 18 столітті, грецького походження і перекладається як "запис танцю, танцю, хороводу", є мистецтвом вигадування і сценічної постановки танцю.

Хореограф опікується постановкою танцю окремого виконавця або групи. І для танцюриста він є фактично тренером.

Вважається, що професія ця, незважаючи на зародження танцювального мистецтва ще в стародавньому світі, з'явилася в 12 столітті, коли виникла потреба в навчанні танцю придворних дам і кавалерів.

Ще цього дня:

1923 - Іспанський винахідник Хуан де ля Сієрва здійснює перший політ на винайденому ним автожирі;

1951 - У Нью-Йорку відбувається офіційне відкриття штаб-квартири ООН;

1992 - Гвінея, Венесуела і Чилі визнають незалежність України;

1992 - Україна встановлює дипломатичні відносини з КНДР;

2005 - На президентських виборах у Палестинській автономії перемагає колишній прем'єр-міністр Палестини Махмуд Аббас;

2007 - CEO Apple Стів Джобс представив перший iPhone;

2021 - Авіакатастрофа пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії.

Церковне свято

Народився Феодор у першій половині VII століття і ще в дитинстві отримав духовне виховання. У зрілому віці прийняв священицький сан.

Одразу після цього почав служити в головному храмі імперії, святій Софії. Був висунутий у члени патріаршої ради. Після смерті патріарха Костянтина Першого, імператор звернувся до Феодора, щоб той зайняв його місце. Він погодився і керував церквою в 676-678 роках. Однак благочестиве життя Феодора викликало чимало заздрощів. Вороги написали донос, унаслідок якого його усунули з посади.

Феодор не мстився ворогам. Він продовжив старанно служити Господу. У 683 році його знову звели на Патріарший престол, який він очолював до самої своєї смерті (686 року).

Іменини: Йосип, Степан, Лука, Федір, Яків, Давид, Тихон, Ферапонт.