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20:04 08.01.2024

Відомо про чотирьох загиблих від ракетних ударів Росії в понеділок - Зеленський

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Відомо про чотирьох загиблих від ракетних ударів Росії в понеділок - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір відомо про загибель чотирьох осіб унаслідок російських ракетних атак у понеділок.

"Зараз у трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії: Донеччина, Херсонщина, Хмельниччина. Вдячний усім рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, хто задіяний", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким", - сказав також він.

 

Теги: #жертви #обстріли #зеленський

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