Події

07:59 08.01.2024

Сили оборони за добу ліквідували 440 окупантів і 13 артилерійських систем

1 хв читати
Сили оборони за добу ліквідували 440 окупантів і 13 артилерійських систем

Сили оборони за добу знищили 440 окупантів, 9 танків, 14 бронемашин, 13 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 11 безпілотників, 1 крилату ракету, 20 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01. 24 склали приблизно: особового складу - близько 365170 (+440) од, танків - 6031 (+9) од, бойових броньованих машин - 11194 (+14) од, артилерійських систем - 8666 (+13) од, РСЗВ - 953 (+2) од, засоби ППО - 638 (+1) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6822 (+11), крилаті ракети - 1787 (+1), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11542 (+19) од, спеціальної техніки - 1328 (+1)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #ліквідація #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:19 08.01.2024
На фронті відбулося 35 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 21 атаку противника

На фронті відбулося 35 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 21 атаку противника

07:03 08.01.2024
За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 69 авіаударів

За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 69 авіаударів

19:12 07.01.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів

Українська авіація за добу завдала ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів

19:07 07.01.2024
Окупанти за добу завдали шість ракетних і 40 авіаударів по Україні, обстріляли понад 100 населених пунктів

Окупанти за добу завдали шість ракетних і 40 авіаударів по Україні, обстріляли понад 100 населених пунктів

08:02 07.01.2024
Сили оборони за добу ліквідували 860 окупантів і 36 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 860 окупантів і 36 артилерійських систем

07:32 07.01.2024
Українська авіація за добу атакувала 19 районів скупчення сил противника

Українська авіація за добу атакувала 19 районів скупчення сил противника

07:29 07.01.2024
Війська РФ намагаються вибити ЗС України з плацдарму на лівобережжі Херсонщини, за добу атакували 18 разів

Війська РФ намагаються вибити ЗС України з плацдарму на лівобережжі Херсонщини, за добу атакували 18 разів

07:15 07.01.2024
За минулу добу армія РФ здійснила дев’ять ракетних і 84 авіаудари

За минулу добу армія РФ здійснила дев’ять ракетних і 84 авіаудари

19:29 06.01.2024
Авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу окупантів

Авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу окупантів

19:23 06.01.2024
За добу ворог завдав вісім ракетних і 55 авіаударів, здійснив 23 обстріли з РСЗВ

За добу ворог завдав вісім ракетних і 55 авіаударів, здійснив 23 обстріли з РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Новомосковську 24 постраждалих від російських обстрілів, у Криворізькому районі загинула жінка - Дніпропетровська ОВА

Унаслідок обстрілу Змієва щонайменше дві людини постраждали

У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки РФ є постраждалі

Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілів окупантами Херсонської області

Україна перебуває під масованою ракетною атакою

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожої атаки у Кривому Розі зруйновано приватний будинок, під завалами можуть перебувати троє людей - МВС

У Новомосковську 24 постраждалих від російських обстрілів, у Криворізькому районі загинула жінка - Дніпропетровська ОВА

У Чорному та Азовському морях два ворожі кораблі, носіїв "Калібрів" немає - ВМС ЗСУ

Кількість загиблих у результаті ракетної атаки на Київ 2 січня збільшилася до трьох людей - Кличко

У Хмельницькій області під час атаки пролунало щонайменше шість вибухів - ОВА

У Змієві з-під завалів дістали двох людей, тривають пошуки ще однієї жінки - Синєгубов

У лікарні помер ще один постраждалий унаслідок обстрілу Харкова 2 січня

У Кривому Розі у частини міста відсутнє електропостачання, є перебої в роботі транспорту

Унаслідок обстрілу Змієва щонайменше дві людини постраждали

У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки РФ є постраждалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА