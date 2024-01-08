Сили оборони за добу ліквідували 440 окупантів і 13 артилерійських систем

Сили оборони за добу знищили 440 окупантів, 9 танків, 14 бронемашин, 13 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 11 безпілотників, 1 крилату ракету, 20 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01. 24 склали приблизно: особового складу - близько 365170 (+440) од, танків - 6031 (+9) од, бойових броньованих машин - 11194 (+14) од, артилерійських систем - 8666 (+13) од, РСЗВ - 953 (+2) од, засоби ППО - 638 (+1) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6822 (+11), крилаті ракети - 1787 (+1), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11542 (+19) од, спеціальної техніки - 1328 (+1)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.