На Харківщині у результаті бойових дій знеструмлено понад 16 тис. абонентів

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Харківської області, серед яких Вовчанськ і Липці, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 00:05 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. Близько 20:00 та 20:50 противник завдав ракетного удару та обстріляв з артилерії та РСЗВ с. Липці Харківського району. Даних про руйнування і постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок бойових дій у регіоні знеструмлено 16 074 абоненти в 65 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів області. Енергетики ведуть роботи з відновлення енергопостачання.