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03:20 05.01.2024

Блінкен вирушив із візитом на Близький Схід

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Блінкен вирушив із візитом на Близький Схід

У четвер головний дипломат США Ентоні Блінкен повернеться на Близький Схід, продовжуючи інтенсивну дипломатію адміністрації Байдена у зв'язку з тримісячним конфліктом Ізраїлю з ХАМАС на тлі побоювань щодо ширшого регіонального конфлікту, повідомляє Reuters.

Тижнева поїздка держсекретаря США - його четверта поїздка в регіон після того, як 7 жовтня ХАМАС здійснив смертоносні напади на південь Ізраїлю, охоплюватиме відвідування Ізраїлю та Західного берега, а також Йорданії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Єгипту. Він також зробить зупинки в Туреччині та Греції.

Блінкен повторить свої заклики доставити більше гуманітарної допомоги в Газу і спробує домогтися прогресу у вирішенні делікатної проблеми управління сектором Газа після війни, повідомив журналістам представник Державного департаменту Метью Міллер.

Блінкен вирушає в поїздку, коли в центрі уваги перебувають побоювання з приводу ескалації в регіоні.

"Ні в чиїх інтересах, ні в інтересах Ізраїлю, ні в інтересах регіону, ні в інтересах світу, щоб цей конфлікт поширився за межі Гази", - сказав Міллер, додавши, що Блінкен обговорить незазначені кроки, які сторони можуть зробити, щоб уникнути ескалації.

Теги: #візит #блінкен #близький_схід

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