У Харкові 49 постраждалих, зокрема шестеро дітей, одна людина загинула - ДСНС

Одна людина загинула і 49 дістали поранення, зокрема шестеро дітей, унаслідок ранкової атаки російських окупантів на Харків.

"Всі пожежі ліквідовано. Рятувальники проводять дорозвідку та перевірку житлових приміщень", - повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у середу.

Як повідомлялося, внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Харкову сталося три пожежі, численні руйнування цивільної інфраструктури, постраждали люди. Горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного з житлових будинків, легкові автомобілі та газ, що витікав із пошкодженої газової труби. Раніше повідомлялося про одного загиблого і 44 постраждалих, зокрема п'ятьох дітей.