Унаслідок атаки БпЛА в Одесі є загиблий і поранені, у житлових будинках виникли пожежі

Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Одесі є загиблий і поранені, у житлових будинках виникли пожежі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у ніч на 1 січня.

"У новорічну ніч російські терористи підступно атакують Одесу ударними безпілотниками. На жаль, є влучення уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виникли пожежі", - написав він у Телеграм-каналі.

"Унаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого, серед мешканців пошкоджених будинків є поранені, їхня кількість уточнюється", - наголосив Кіпер.

На місці працюють усі відповідні служби.

Триває бойова робота сил протиповітряної оборони.