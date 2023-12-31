Росіяни атакували Kharkiv Palace ракетою "Іскандер-М"

Слідчі встановили вид ракети, якою російські війська вдарили по Харкову ввечері 30 грудня, передає "Суспільне".

Керівник Харківської обласної поліції Володимир Тимошко розповів, що місто росіяни обстрілювали ракетами "Іскандер-М".

"Росіяни поцілили по будівлі готелю Kharkiv Palace і житловому будинку в центрі Харкова ввечері 30 грудня ракетами "Іскандер-М", - повідомив Тимошко.

Також за його словами, у готелі були зайняті номери, але невідома кількість людей, які перебували там під час обстрілу.

"Відомо, що в готелі було заселено 34 номери, але яка кількість гостей перебувала під час атаки, ще не підрахували", - повідомив керівник поліції.