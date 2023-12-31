Події

06:59 31.12.2023

Росіяни атакували Kharkiv Palace ракетою "Іскандер-М"

1 хв читати
Росіяни атакували Kharkiv Palace ракетою "Іскандер-М"

Слідчі встановили вид ракети, якою російські війська вдарили по Харкову ввечері 30 грудня, передає "Суспільне".

Керівник Харківської обласної поліції Володимир Тимошко розповів, що місто росіяни обстрілювали ракетами "Іскандер-М".

"Росіяни поцілили по будівлі готелю Kharkiv Palace і житловому будинку в центрі Харкова ввечері 30 грудня ракетами "Іскандер-М", - повідомив Тимошко.

Також за його словами, у готелі були зайняті номери, але невідома кількість людей, які перебували там під час обстрілу.

"Відомо, що в готелі було заселено 34 номери, але яка кількість гостей перебувала під час атаки, ще не підрахували", - повідомив керівник поліції.

 

 

 

Теги: #харків #готель #іскандер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:51 31.12.2023
Ворожі дрони потрапили до житлових будинків у центрі Харкова, інформація про постраждалих уточнюється

Ворожі дрони потрапили до житлових будинків у центрі Харкова, інформація про постраждалих уточнюється

01:34 31.12.2023
Мешканці Хмельницької області могли чути вибухи

Мешканці Хмельницької області могли чути вибухи

01:32 31.12.2023
Харків під атакою "шахедів", зафіксовано кілька прильотів у центрі міста

Харків під атакою "шахедів", зафіксовано кілька прильотів у центрі міста

00:04 31.12.2023
Число постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків збільшилося до 26

Число постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків збільшилося до 26

23:33 30.12.2023
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросло до 21

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросло до 21

21:48 30.12.2023
Унаслідок ракетної атаки на Харків постраждали 20 людей, зокрема двоє дітей

Унаслідок ракетної атаки на Харків постраждали 20 людей, зокрема двоє дітей

21:28 30.12.2023
Серед постраждалих у результаті обстрілу в Харкові британський журналіст

Серед постраждалих у результаті обстрілу в Харкові британський журналіст

20:40 30.12.2023
Кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів по Харкову зросла до 16 осіб

Кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів по Харкову зросла до 16 осіб

20:32 30.12.2023
Kharkiv Palace пошкоджено внаслідок ракетної атаки

Kharkiv Palace пошкоджено внаслідок ракетної атаки

20:09 30.12.2023
Кількість постраждалих від ракетних обстрілів у Харкові зросла до восьми людей

Кількість постраждалих від ракетних обстрілів у Харкові зросла до восьми людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський на Ставці представив доповідь ГУР про плани окупантів у 2024 р. та дії України для досягнення цілей

Унаслідок ракетної атаки на Харків постраждали 20 людей, зокрема двоє дітей

Kharkiv Palace пошкоджено внаслідок ракетної атаки

Зеленський затвердив санкції РНБО проти шістьох громадян РФ, які використовують українські документи

Кількість постраждалих від ракетних обстрілів у Харкові зросла до восьми людей

ОСТАННЄ

Рятувальники ліквідували пожежу в складському приміщенні площею 600 кв. м

ССО ліквідували ворожу самохідну гаубицю "Мста-С" на лівобережжі Херсона

Окупанти 37 разів обстріляли сім громад Сумської області

31 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленський на Ставці представив доповідь ГУР про плани окупантів у 2024 р. та дії України для досягнення цілей

Росіяни ввечері знову завдали ракетного удару по Одесі

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло троє людей, поранено шестеро

Ігнат про новорічні атаки: Чекати від РФ неприємностей потрібно постійно

Обстановка на сході та півдні складна, ворог продовжує атакувати на десяти напрямках

Ворог не полишає спроб захоплення лівобережжя Дніпра, але Сили оборони утримують позиції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА